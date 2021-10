Miguel Angelo é o convidado mais recente do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, onde falou do seu novo disco a solo, "Noite e Dia", refletindo também sobre os anos em que os Delfins foram campeões de vendas em Portugal.

Questionado sobre se seria possível, hoje, uma banda pop-rock atingir, em Portugal, o mesmo sucesso que os Delfins tiveram nos anos 90, responde: "No hip-hop há tipos com milhões de visualizações. Não sei se é a mesma coisa que vender 300 mil discos. Não sei se o Plutónio chega a tanta gente de forma tão intensa como os Delfins chegavam", pondera. "O nosso público era porventura mais transversal. O país é pequeno e só se consegue o sucesso que tivemos agradando quase a gregos e troianos", reconhece, recordando a surpresa com que, na digressão de "Saber A Mar" (1996), via o público que ia aos concertos dos Delfins.

Pode ouvir a resposta completa pelos 23m 35s.