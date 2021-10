Jimmy Page deu uma entrevista ao jornal "The Times", onde admitiu que os Led Zeppelin cometeram um erro ao contratar Phil Collins, para a reunião do grupo no Live Aid (1985).

Esse concerto, o primeiro dos Zeppelin após a morte do baterista John Bonham, acabou por ficar para a história pelos piores motivos. "Não foi boa ideia", afirmou Page.

"Ele não conseguiu acertar com o início da 'Rock And Roll'. Isso deixou-nos em apuros".

O próprio Collins já havia afirmado, em 2020, que se pudesse "teria abandonado o palco". "Eles não precisavam de mim, senti-me como uma peça sobressalente", disse.

"Não ensaiei quando lá cheguei. Ouvi a 'Stairway to Heaven' durante o voo. Cheguei aos bastidores e o Robert [Plant] disse-me que o Jimmy Page estava agressivo".