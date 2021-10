O último álbum data de 2017, mas é provável que as memórias mais recentes que os portugueses guardam de Dulce Pontes sejam ainda mais remotas. Eternamente ligada à interpretação de ‘Canção do Mar’, em 1993, e ‘Lusitana Paixão’, que um ano antes representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, a artista, agora com 52 anos, manteve sempre uma carreira internacional bem dinâmica, atuando ao vivo em salas tão prestigiadas como o Royal Albert Hall de Londres ou o Carnegie Hall de Nova Iorque, e firmando colaborações com José Carreras, Caetano Veloso ou Cesária Évora, entre outros ícones globais.