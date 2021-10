O YouTuber Anthony Vincent voltou a dar que falar com o seu novo vídeo, no qual interpreta o clássico 'Master of Puppets', dos Metallica, de 50 maneiras diferentes.

Para além dos próprios Metallica, Vincent "encarna" nomes como The Weeknd, Daft Punk, Beatles, Ozzy Osbourne, Linkin Park, Smashing Pumpkins, Soundgarden ou David Bowie - e até o seu gato dá, a certa altura, uma ajuda.

Veja o vídeo: