Michael Caine anunciou que não se irá reformar, após ter dado a entender que estaria disposto a abandonar a sua carreira de ator.

No Twitter, Caine brincou com a situação, escrevendo "não me reformei, e não há muita gente que o saiba". O seu representante confirmou entretanto à "Variety" que o ator se encontra a estudar dois guiões para projetos futuros.

O volte-face surge um dia depois de Michael Caine ter dito, em entrevista à BBC, que não trabalha há dois anos e que problemas de saúde o têm impedido de andar.

Questionado sobre se o seu próximo filme, "Best Sellers", seria o último da sua carreira, o ator respondeu "provavelmente sim" - argumentando que não tem tido boas propostas, e que não existem muitos filmes com atores de 88 anos.