Vince Neil sofreu uma queda aparatosa, em palco, durante um concerto no festival Monsters on the Mountain, no Tennessee.

O músico estava a interpretar, juntamente com a sua banda solo, um dos grandes clássicos dos Mötley Crüe, 'Don't Go Away Mad (Just Go Away)', quando se deu o acidente.

Ao aproximar-se do público, para lhes pedir para bater palmas, Neil perdeu o equilíbrio e caiu do palco, fraturando várias costelas.

O músico foi imediatamente transportado para um hospital local, tendo o guitarrista Jeff Blando ocupado o seu lugar nas vozes, de forma a terminar o concerto.