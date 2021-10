Em 1967 e visto a partir das entranhas de Nova Iorque, o futuro parecia sombrio, caótico, cáustico e ruidoso, apesar da ilusão que então se encenava em São Francisco por uma geração de flores no cabelo que acreditava ter o poder de acabar com guerras e salvar o planeta do desastre ecológico que já aí se adivinhava. Todd Haynes percebe isso perfeitamente e, portanto, o seu novo filme – The Velvet Underground, um documentário sobre aquela que é, muito provavelmente, a maior banda de culto de sempre – começa com o ecrã negro embalado pelo drone atonal da viola de arco de John Cale antes de se abrir a um turbilhão de imagens de arquivo do universo da publicidade, excertos dos filmes-retrato de Andy Warhol, clips de noticiários, imagens de concertos e pedaços abstractos de película, numa colagem que deixa claro, mesmo antes do genérico surgir, que o cineasta quer contar a história de uma banda recorrendo à mesma linguagem estética revolucionária que então se forjou algures entre a loucura do atelier da Factory, as subterrâneas salas onde se exibia cinema experimental, as mais avançadas galerias de arte e os lofts abertos às mais vanguardistas expressões musicais.