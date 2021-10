Tom Morello deu uma entrevista ao jornal "The Independent", onde revelou que o guitarrista de "uma banda de metal famosa" ficou desapontado quando o conheceu - ao reparar que Morello é negro.

O incidente deu-se nos bastidores de um concerto da banda, que não foi identificada. O guitarrista em questão expressou a sua vontade em conhecer Morello mas, aparentemente, não sabia qual o aspeto do seu congénere dos Rage Against the Machine e Audioslave.

Passando por Morello, o guitarrista apresentou-se a "um tipo branco, alto, com cabelo comprido", e ao ser informado do erro ficou "completamente desiludido" assim que olhou para Morello.

"Não conseguia imaginar que um guitarrista de rock n' roll fosse negro", afirmou. "Quando assumem que sou branco, e descobrem que não, a situação pode ser bastante desconfortável. Ficam irritados, dizem-me que não sou negro. Deixa-os muito chateados".