Paul McCartney deu uma entrevista à "The New Yorker", onde afirmou que a paleta sonora dos Beatles estava anos à frente da dos seus principais "rivais" - os Rolling Stones à cabeça.

"Não sei se o deva dizer mas, ao pé dos Beatles, os Rolling Stones são uma banda de versões", afirmou. "Penso que lançámos a nossa rede para mais longe".

No entanto, tais comentários não partiram de um qualquer sentimento de rancor em relação aos Stones. No ano passado, durante uma conversa com Howard Stern, Paul McCartney deixou bem clara a sua opinião: "Os Rolling Stones são uma banda fantástica".

"Têm raízes no blues. Quando compõem, a base é o blues. Nós tivemos mais influências. Há muitas diferenças, e adoro os Stones, mas os Beatles eram melhores", disse.

"Let It Be", o derradeiro álbum dos Beatles, lançado originalmente em 1970, regressou às lojas numa série de reedições especiais.

Foi esta semana divulgado o primeiro trailer de "Get Back", documentário de Peter Jackson sobre os Beatles, em torno da gravações de "Let It Be". Será dividido em 3 episódios com 2 horas cada. A estreia está marcada para o último fim de semana de novembro (de 25 a 27) na plataforma Disney+.