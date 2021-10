James Hetfield lembrou os primeiros tempos dos Metallica, tendo revelado num programa da rádio SiriusXM que a banda tentou contratar outro vocalista.

Ao recordar "as bandas com as quais andámos em digressão, provocámos o caos, a alegria e o deboche", Hetfield apontou especificamente os Armored Saint, de Los Angeles.

"Ficámos a conhecer muito bem o John Bush, o vocalista, e tentámos trazê-lo para a banda", contou.

As tentativas dos Metallica não deram, no entanto, qualquer resultado. "Ele era muito dedicado, e adorava o que estava a fazer nos Armored Saint. E nós respeitamos isso".

O próprio John Bush já havia explicado, numa entrevista replicada pela "Blabbermouth", os motivos pelos quais recusou fazer parte dos Metallica.

"Não valiam nada. Os Armored Saint estavam em altas, e eu era amigo deles desde a escola primária. Tínhamos gente interessada em nós, vinda de vários sítios, e muita gente nos concertos", disse então.