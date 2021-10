Miguel Angelo falou, no podcast da BLITZ, Posto Emissor, sobre o seu novo álbum a solo, "Noite e Dia", e também sobre o regresso dos Delfins aos palcos, em 2022.



Questionado sobre a sua relação com os grandes êxitos dos Delfins, afirma: "Não tenho medo dessas canções: nem de serem antigas, nem de serem dos Delfins, nem de serem grandes golden oldies. Gosto de cantá-las, fui eu que as fiz", garante, prometendo algumas surpresas para esses concertos: "Não vamos fazer avatars como os ABBA, mas vamos rejuvenescer em palco."

Pode ouvir a resposta completa pelos 17 minutos.