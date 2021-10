'Easy On Me', o novo single de Adele e o primeiro avanço para o seu novo álbum, "30", já está a bater recordes no Spotify.

O tema tornou-se na canção com mais streams em apenas um dia, batendo assim um recorde que pertencia aos sul-coreanos BTS, cuja 'Butter' ultrapassou os 20,9 milhões de streams a 23 de maio.

"30", o disco que marca o regresso de Adele à música, tem data de lançamento marcada para o dia 19 de novembro.