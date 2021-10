"Let It Be", o derradeiro álbum dos Beatles, lançado originalmente em 1970, regressa esta sexta-feira às lojas, numa série de reedições especiais.

Estas reedições incluem gravações nunca editadas, ensaios e jam sessions.

Apresentada com novas misturas em stereo, 5.1 Surround e Dolby Atmos, esta reedição segue-se às edições especiais de aniversário, alargadas e remisturadas, de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (2017), “The BEATLES” (‘White Album’) (2018) e “Abbey Road” (2019).

Todas as reedições incluem a nova mistura do álbum em stereo, seguindo a versão original de Phil Spector; esta mistura foi feita a partir das gravações originais e das gravações analógicas da mítica atuação dos Beatles no terraço da Apple, em 1969.

Quanto às edições super deluxe, em formato físico e digital, apresentam 27 faixas nunca editadas, um EP de quatro temas – “Let It Be EP” – e o LP de 14 temas inédito com a mistura em stereo de 'Get Back', realizada pelo engenheiro de som Glyn John em maio de 1969.

Estas edições super deluxe, em CD e vinil, incluem ainda um livro com prefácio de Paul McCartney e textos assinados por Glyn Johns, pelo historiador dos Beatles Kevin Howlett e pelo jornalista John Harris, que explora os mitos das gravações, confrontando-os com a realidade. Fotos raras e inéditas tiradas por Ethan A. Russell e Linda McCartney ilustram estas edições de luxo, que oferecem ainda letras manuscritas, notas das gravações e correspondência dos Beatles.