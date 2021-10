Miguel Angelo, que acaba de lançar o álbum "Noite e Dia", é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. O músico português falou sobre a forma como os dois períodos de confinamento inspiraram um disco com duas partes bem distintas - uma mais pop e solar, outra mais experimental e próxima da spoken word.

As raízes da sua vida de melómano, o regresso dos Delfins aos palcos, previsto para o próximo ano, e a paixão por bandas como os Beatles, que estão novamente na ordem do dia com a reedição de "Let It Be" e o documentário de Peter Jackson, são outros dos temas da conversa com Miguel Angelo.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre o concerto de Gisela João em Copenhaga, a que a BLITZ assistiu; o documentário sobre Zé Pedro, que acaba de ganhar mais um prémio, desta feita em Los Angeles, e o documentário de Todd Haynes sobre os Velvet Underground. Os discos novos de Johnny Marr e Coldplay são também abordados, bem como uma entrevista exclusiva a Dave Grohl a propósito do seu livro de memórias.



A apresentação do 77º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.