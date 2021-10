Vai nascer um novo festival dedicado ao rock e ao metal. O Back to Back Festival irá realizar-se em Lisboa e Porto, no Lisboa Ao Vivo e no Hard Club respetivamente, nos dias 19 e 20 de novembro.

O festival, organizado pela Prime Artists, irá ter os Mão Morta como cabeças de cartaz. A acompanhar os bracarenses estarão os Bizarra Locomotiva, Process of Guilt e The Quartet of Woah!.

Os bilhetes têm o preço único de 20 euros e já se encontram à venda nos locais habituais. As portas abrirão às 18h30, com o primeiro concerto a ter lugar pelas 19h30. O uso de máscara será obrigatório.