Os Coldplay acabam de lançar o seu novo álbum, "Music of the Spheres".

O disco, o nono da carreira dos britânicos, foi produzido por Max Martin e foi inspirado, segundo Chris Martin, pela questão: "a que soariam os músicos de todo o universo?".

"Music of the Spheres" já se encontra disponível nas lojas e nas principais plataformas de streaming:

A juntar ao álbum, os Coldplay anunciaram ainda uma nova digressão mundial, que se irá focar na "sustentabilidade".

Segundo explicou Chris Martin à BBC, a energia que será gasta nestes espetáculos será gerada pelos próprios fãs, com recurso a "pisos cinéticos".

A digressão terá início em março, na Costa Rica, e irá estender-se até setembro, com um concerto no Rock In Rio-Brasil. Portugal não está incluído no roteiro.