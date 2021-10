Adele acaba de partilhar a sua primeira canção em cinco anos, 'Easy On Me'.

O tema, uma balada ao piano, vem acompanhado do seu respetivo vídeo. Neste, pode ver-se Adele a afastar-se de uma casa vazia, com um sinal de "vendida" à porta.

'Easy On Me' é o primeiro single a ser retirado do novo álbum de estúdio de Adele, o há muito aguardado "30", cuja data de lançamento está marcada para o dia 19 de novembro. Ouça aqui: