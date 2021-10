Um evento como o MaMA Festival & Convention coloca em cima da mesa, naturalmente, as mais diversas temáticas e este segundo dia da edição de 2021 não foi exceção. A manhã começou com um debate sério sobre os problemas de saúde mental que afetam os artistas, e que em muito foram potenciados pela falta de trabalho durante os períodos de confinamento impostos pela pandemia, mas ao longo do dia de conferências falou-se dos grandes desafios trazidos pelas plataformas de streaming, da ‘loucura’ (e normalização) dos NFTs e da explosão dos concertos online.

Jean Michel Jarre falou sobre a sua experiência com as novas possibilidades de concertos em "espaço digital", com recurso à realidade virtual, e o MaMA recebeu ainda, esta quinta-feira, a visita da Ministra da Cultura francesa, Roselyne Bachelot. A incubadora de ideias Jump, plataforma europeia criada para dar voz a novos projetos na área da música, mostrou também que todas as iniciativas são bem-vindas, sejam elas a criação de urinóis femininos que acabem com as filas para as casas de banho nos festivais, podcasts que coloquem em destaque artistas que vivem nas margens ou ferramentas de software de áudio que nos façam ouvir música de forma imersiva.