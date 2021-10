Foi divulgado o primeiro trailer para "Get Back", documentário de Peter Jackson sobre os Beatles.

O documentário irá focar-se nas gravações de "Let It Be", álbum lançado em 1970, um mês após o fim dos "Fab Four".

A estreia está marcada para o último fim de semana de novembro (de 25 a 27) na plataforma Disney+.

"Get Back" foi trabalhado por Jackson ao longo de três anos, com o realizador a reunir gravações vídeo dos Beatles captadas, originalmente, por Michael Lindsay-Hogg e utilizadas no filme "Let It Be". O material obtido foi tal que tanto o realizador como a Disney concordaram em dividir o documentário em três partes, de duas horas cada.

"Get Back", que Paul McCartney e Ringo Starr descrevem como um retrato mais honesto das gravações de "Let It Be", contará ainda - pela primeira vez na íntegra - com a última performance de sempre dos Beatles, no telhado da Apple Corps, em Londres.

Veja o trailer: