Neil Young vai lançar, ainda este ano, um novo álbum com os Crazy Horse: "Barn".

O disco sairá a 10 de dezembro, via Reprise, e o primeiro single, 'Song of the Seasons', está já disponível para escuta através do website do músico.

A última colaboração de Neil Young com os Crazy Horse, "Colorado", data de 2019. Em junho, o músico havia prometido um novo disco, dizendo que estes são "tempos novos, com canções e sentimentos novos". "A música que estamos a fazer é para as nossas almas, como água fresca num deserto".

Confira aqui o alinhamento de "Barn":

01. Song of the Seasons

02. Heading West

03. Change Ain’t Never Gonna

04. Canerican

05. Shape of You

06. They Might Be Lost

07. Human Race

08. Tumblin’ thru the Years

09. Welcome Back

10. Don’t Forget Love