A vida imitou a arte. O ator William Shatner, o famoso Capitão Kirk da série "O Caminho das Estrelas", viajou até ao espaço - aos 90 anos de idade.

Shatner, que assim se tornou no ser humano mais velho a viajar até ao espaço, não conseguiu esconder as emoções no regresso à terra. "Como é que posso descrever o que vivi?", afirmou.

"Espero poder manter o que sinto agora. É tão, mas tão maior do que eu. Toda a gente no mundo precisa de ver isto".

Questionado sobre se planeava compor alguma canção sobre a experiência, para um novo álbum entretanto prometido, Shatner respondeu que quer agora "escrever sobre o seu amor pela Terra". Veja o vídeo: