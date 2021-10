Roger Waters casou-se recentemente pela quinta vez. No Facebook, o ex-membro dos Pink Floyd partilhou uma série de fotografias da boda, legendando-a de forma breve e bem humorada: “Estou tão feliz. Desta vez é a sério”. À cerimónia terão assistido familiares e amigos próximos.

Sobre a atual esposa, Kamilah Chavis, pouco se sabe. A relação entre os dois terá começado em 2019 e o casal foi avistado em alguns eventos sociais desde então.

O músico de 78 anos casou-se pela primeira vez em 1969 com a amiga de infância Judith Trim, relacionamento que se prolongou até 1975. Depois, juntou-se a Carolyne Christie, com quem teve dois filhos - o casal divorciou-se em 1992. Em 1993, o terceiro casamento, com Priscila Phillips, com quem teve mais um filho - separaram-se em 2001. Entre 2004 a 2015, Waters foi casado com Laurie Durning.