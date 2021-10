Billie Eilish passou recentemente pelo programa de Jimmy Kimmel, onde interpretou o tema-título do seu novo álbum, "Happier Than Ever".

A artista norte-americana protagonizou uma prestação muito emotiva, terminando a canção com um clímax assombroso.

Para além da atuação, e de forma mais bem humorada, Eilish pôde ainda riscar algumas coisas da sua "lista" - entre elas, cortar o cabelo a outra pessoa, ser expulsa de uma loja Target ou arranjar um rato.

A oportunidade foi-lhe concedida por Jimmy Kimmel, e o resultado promete gargalhadas. Para ver aqui: