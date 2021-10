Machine Gun Kelly voltou a ser recebido com violência, num festival de música.

Meras semanas após ter sido vaiado no festival Louder Than Life, o rapper teve de enfrentar outra multidão durante a sua atuação no Aftershock, na Califórnia.

Kelly foi atingido com garrafas de plástico e ramos de árvore, ao subir a uma das tendas colocadas no recinto. O momento foi registado em vídeo.

O rapper não tem tido vida fácil desde que criticou os Slipknot, e mais concretamente o seu vocalista, Corey Taylor: "Fico feliz por não ser um tipo de 50 anos, com máscara, a dizer porcaria", disse.