Miguel Ribeiro, o mais recente convidado do podcast Posto Emissor, escreveu uma canção a meias com Rodrigo Guedes de Carvalho, seu colega de trabalho na SIC, para o novo álbum dos Happy Mess, "Jardim da Parada". Intitulado 'Alguma Coisa Vai Mudar', o tema versa sobre "a tentação humana de usar a mentira como forma de sobrevivência e ascensão social".

"Quando tratamos de questões mais políticas, de crimes financeiros, olhamos com alguma ironia até para pessoas que nos parecem tão puritanas no seu discurso, para os homens sérios do nosso país, que depois percebemos que são uns trastes que nos manipulam para seu benefício", diz o músico, "isto acontece quase todos os dias, máscaras que caem sistematicamente e não são as da covid".

Para ouvir a partir dos 30 minutos e 04 segundos.