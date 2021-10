Miguel Araújo irá dar dois concertos em Lisboa e Porto, para celebrar o 10º aniversário da sua carreira a solo.

O músico atuará no Campo Pequeno, em Lisboa, a 7 de abril, e na Super Bock Arena, no Porto, a 21 de maio.

Miguel Araújo deverá celebrar essa data redonda já com dois novos discos no currículo: "As Canções da Esperança", banda-sonora da série "Esperança", será lançado ainda este ano, e em 2022 é editado "Chá Lá Lá", novo trabalho de originais.



Os bilhetes para os concertos estão já à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 12 euros aos 45 euros (Lisboa) e dos 15 euros aos 45 euros (Porto).