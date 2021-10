A organização do festival de Coachella anunciou que já não irá exigir, aos presentes, a apresentação de um certificado de vacinação à covid-19.

De acordo com a organização, o "sucesso" de festivais anteriores, onde as taxas de transmissão foram baixas, levou o Coachella a abandonar os certificados para passar a exigir apenas um teste negativo à covid-19, realizado 72 horas antes da entrada no recinto.

Após duas edições canceladas devido à pandemia, Coachella deverá regressar de 15 a 17 de abril e de 22 a 24 de abril de 2022. Dos cabeças de cartaz anteriormente anunciados, só Travis Scott e os Rage Against the Machine se manterão no alinhamento; a presença de Frank Ocean foi adiada para 2023.