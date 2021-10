Os Coldplay atuaram esta terça-feira em Londres, no Shepherd's Bush Empire, naquela que foi a apresentação do seu novo álbum, "Music of the Spheres".

Durante o espetáculo, o grupo convidou Ed Sheeran a subir ao palco para interpretar o clássico 'Fix You', de 2005.

Não só isso, como ainda se "atiraram" a dois temas do próprio Sheeran: 'Shape of You' e 'Shivers', o seu mais recente single. Veja aqui: