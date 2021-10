Já é conhecida a data em que Adele lançará o seu quarto álbum.

O disco, de título "30", ficará disponível a 19 de novembro, sendo antecipado pelo single 'Easy on Me', que é dado a conhecer esta quinta-feira, 14 de outubro, às 19h.

Desde o seu último álbum, "25", Adele casou com Simon Konecki, de quem mais tarde se divorciou. Essa experiência acabou por inspirar o novo "30".

"Preciso de rotina e consistência para me sentir segura, sempre precisei", explica Adele em comunicado. "E, no entanto, ali estava eu, a atirar-me para uma situação de confusão e grande turbulência interior! Neste processo, aprendi muitas verdades dolorosas sobre mim mesma. Libertei-me de muitas camadas mas também encontrei algumas novas. Diria mesmo que nunca me senti tão em paz."

"A muito custo, reconstruí a minha casa e o meu coração e este álbum conta essa história. A nossa casa é onde está o nosso coração", remata Adele.