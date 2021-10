Volvidas quase quatro décadas desde a primeira publicação, “Sífilis versus Bilitis” — o primeiro livro de poesia de Rui Reininho, lançado em 1983 pela “&etc” com uma tiragem muito curta de apenas 800 exemplares e há muito esgotado — volta a ser reeditado pelo Teatro Viriato e pelo Cine Clube de Viseu, agora com nova capa desenhada por EGO, alter-ego “piktórico” do cineasta Edgar Pêra. A revisão e as anotações interpretativas da obra ficaram a cargo de Margarida Assis.

Da reedição em papel até se transformar num espetáculo foi um pequeno salto para o palco e esta sexta-feira, pelas 19h30, o Teatro Viriato, em Viseu, recebe a estreia do cineconcerto “Filmitis vs. Reinitis”, inserido na programação do festival de cinema VistaCurta.