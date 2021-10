Morreu Deon Estus, baixista dos Wham! e da banda de George Michael. Tinha 65 anos.

A sua morte foi confirmada pela conta oficial de Deon Estus no Twitter. As causas não foram para já reveladas.

"O Deon era conhecido como o terceiro membro dos Wham!", pode ler-se. "Era apaixonado pela música, e adorava interagir com os seus fãs".

Para além de tocar com George Michael, Estus ajudou também a compor o êxito 'Heaven Help Me', que em 1989 chegou ao 5º lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos.

Ao longo da sua carreira, Estus tocou também com nomes como Elton John, Marvin Gaye, Tina Turner, Annie Lennox e Frank Zappa.