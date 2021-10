Miguel Ribeiro, dos Happy Mess, o mais recente convidado do podcast Posto Emissor, defende que "as pessoas gostam de se iludir" com o que veem nas redes sociais e que "os factos e a realidade" passaram a ser pormenores.

"Hoje em dia não é só a dona Arminda da mercearia que inventa uma história e contagia a rua toda. Agora, temos os líderes mundiais a ver o mesmo tweet que eu vejo e a deixarem-se contagiar", diz o músico e jornalista, "as redes sociais estão a dar uma dimensão à mentira que antes não tinha.

Para ouvir a partir dos 31 minutos e 45 segundos.