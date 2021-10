Kanye West colocou o Monster Lake, rancho que adquiriu no estado do Wyoming, no mercado.

O músico estabeleceu o preço em 11 milhões de dólares, cerca de 9,5 milhões de euros - mais 3 milhões do que aqueles que pagou pelo rancho em setembro de 2019.

Esta venda surge poucas semanas após Kanye ter adquirido uma mansão nova em Malibu, por um valor a rondar os 57 milhões de dólares (49 milhões de euros).

O músico mudou-se para o Wyoming em 2018, tendo gravado naquele mesmo rancho cinco álbuns: "ye", "K.T.S.E." (de Teyana Taylor), "Daytona" (de Pusha T), "Nasir" (de Nas) e "Kids See Ghosts" (com Kid Cudi).

O Monster Lake não é o único rancho que Kanye detém no Wyoming, sendo também dono do Bighorn Mountain.