Jared Leto diz ter sido atingido com gás lacrimogéneo durante um protesto em Itália, contra a imposição dos chamados certificados covid.

O músico e ator encontra-se em Roma, e colocou no seu Instagram várias fotografias e vídeos da manifestação.

"Vi-me no meio de uma manifestação em Itália. Segundo percebi, era por causa dos certificados covid. Levei com gás lacrimogéneo e fui à minha vida", afirmou.

Leto não quis explicar, no entanto, o porquê de estar nessa mesma manifestação. A "Deadline" escreve que Leto está em Roma juntamente com a sua banda, os 30 Seconds to Mars.