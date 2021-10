Bryan Adams regressa a Portugal em 2022 para dois concertos, anunciou esta manhã a promotora Ritmos e Blues. O artista canadiano sobe ao palco do Multiusos de Gondomar a 29 de janeiro e atua na Alice Arena, em Lisboa, a 30 de janeiro. Os bilhetes serão colocados à venda esta quinta-feira.

Os concertos estão integrados na digressão de promoção ao novo álbum, "So Happy It Hurts", com edição agendada para o dia 11 março. O primeiro single é a canção que dá nome ao disco e o vídeo pode ser visto abaixo.

"O título da canção 'So Happy It Hurts' refere-se à liberdade, à autonomia, à espontaneidade e ao entusiasmo do caminho aberto", diz o músico em comunicado, "o álbum toca em muitas coisas efémeras da vida que são na realidade a chave da felicidade e, acima de tudo, da conexão entre as pessoas".