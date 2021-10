Julian Casablancas partilhou uma fotografia sua, a preto e branco, onde fuma um cigarro - numa homenagem à capa do primeiro disco dos Arctic Monkeys.

O vocalista e guitarrista dos Strokes escreveu, na legenda, que "sempre quis fazer parte dos Arctic Monkeys".

O homem que figura na capa original, Chris McLure - irmão de Jon McLure, dos Reverend and the Makers - já reagiu à homenagem: "quem me conhece sabe do meu amor pelos Strokes. Ver o Julian Casablancas a partilhar uma foto onde finge ser eu é uma loucura", escreveu.

Veja aqui: