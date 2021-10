Os Rolling Stones estiveram à conversa com o jornal "L.A. Times", onde confirmaram que o grupo irá retirar 'Brown Sugar', um dos seus temas clássicos, dos alinhamentos dos seus próximos concertos.

Em causa estão as várias referências ao período da escravatura, contidas nos versos da canção.

"Estou a tentar perceber qual é exatamente o problema", afirmou Keith Richards. "Não percebem que esta é uma canção sobre os horrores da escravatura?"

"De momento não me quero chatear com isto, mas espero que possamos ressuscitar a canção algures no futuro".

Mick Jagger acrescentou: "Andamos a tocar a 'Brown Sugar' todas as noites, desde 1970, e às vezes pensamos: "vamos removê-la [do alinhamento] e ver como corre".

"Talvez a voltemos a colocar lá. É lixado escolher alinhamentos para concertos de estádio".