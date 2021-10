Madonna revelou que recusou um papel no filme "Matrix", de 1999, e confessou-se arrependida de o ter feito. "Dá para acreditar? Queria matar-me. É um dos melhores filmes alguma vez feitos. Uma pequena parte de mim arrepende-se desse momento na minha vida".

Em conversa com o apresentador Jimmy Fallon no programa "The Tonight Show", a artista disse também que, caso não tivesse recusado, poderia ter sido Batwoman no filme "Batman Regressa", de 1992, papel que acabou por ser interpretado por Michelle Pfeiffer, e protagonizado o filme "Showgirls", de 1995.

Se por um lado, diz ter-se arrependido de não ter aceitado o papel de Catwoman, "era um papel forte", por outro é bastante lacónica ao dizer que não se arrepende de não ter entrado em "Showgirls", cujo papel principal foi parar às mãos de Elizabeth Berkley.