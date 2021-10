Os Bring Me The Horizon acabaram de anunciar um segundo concerto em Portugal em 2022. Segundo a promotora Prime Artists, a banda britânica atua em nome próprio no Campo Pequeno, em Lisboa, antes de dar um concerto no festival VOA - Heavy Rock.

O concerto agora anunciado, integrado na digressão "Survival Horror" acontece no dia 7 de fevereiro do próximo ano, com o grupo a trazer consigo os convidados especiais A Day To Remember, Poorstacy e Lorna Shore. Colocados à venda esta quarta-feira, 13 de outubro, os bilhetes custam entre os €35 e os €45.

No VOA - Heavy Rock Festival, que se realiza no Estádio Nacional, os Bring Me The Horizon atuam no dia 1 de julho, partilhando o palco com artistas como Mastodon ou Killswitch Engage.