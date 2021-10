Um grupo de pais de St. Catherines, no estado canadiano do Ontário, criou uma petição com vista à remoção da diretora de uma escola local.

Em causa estão os "símbolos satânicos" e "práticas satânicas" que Sharon Burns partilhou nas redes sociais, nomeadamente fotografias que ilustram o seu amor pelos Iron Maiden.

A petição já foi assinada por mais de 500 pessoas. "A nossa escola tem por base a inclusão, e mostrar abertamente símbolos satânicos numa rede social vai contra os princípios da vasta maioria das famílias que representam a escola", pode ler-se.

Após a história se ter tornado viral, estes pais acrescentaram que o problema não é o amor de Sharon Burns pelos Iron Maiden, mas sim a iconografia "satânica" adotada pelo grupo. E uma outra petição, intitulada "Precisamos da Sra. Burns", foi entretanto criada - e assinada por 12 mil pessoas.

"É ridículo ver que uns poucos pais julgam o seu papel como diretora com base numa publicação do Instagram", pode ler-se. "Esta é uma escola pública, e não uma escola cristã. Se não gostam da diretora, metam as vossas crianças noutra escola".