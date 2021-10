Jay-Z e Beyoncé estiveram no London Film Festival, para apoiar a estreia de "The Harder They Fall", filme com Idris Elba, Regina King e Zazie Beetz.

O rapper, que é co-produtor do filme, foi a dada altura questionado sobre se sabia montar a cavalo, como os atores de "The Harder They Fall", já que "tem de garantir que consegue fazer aquilo que pede aos atores para fazerem".

"Consigo montar um Porsche. O motor tem imensos cavalos", afirmou Jay-Z.

A sua esposa, Beyoncé, partilhou no Instagram várias fotografias dessa noite de estreia. Confira-as aqui: