As vendas da música de R. Kelly subiram mais de 500%, após o músico ter sido dado como culpado dos crimes de tráfico sexual e crime organizado.

Segundo a revista "Rolling Stone", na semana de 27 de setembro - o dia em que R. Kelly foi condenado - a 3 de outubro, os streams da sua música subiram 22%, ao passo que os streams dos seus vídeos subiram 23% em comparação com a semana anterior.

No total, os streams da música de R. Kelly "dispararam" de 11,2 milhões para 13,4 milhões, com as vendas dos seus álbuns a subirem 517%. Em 2017, R. Kelly registava 5,4 milhões de streams por semana, um número que subiu para 6,4 milhões em 2021.

A sentença do músico será conhecida a 4 de maio de 2022. R. Kelly poderá vir a ser condenado a prisão perpétua.