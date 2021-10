Será em Turim o palco da edição de 2022 do Festival Eurovisão da Canção.

A organização estará a cargo do país que venceu a edição de 2021, Itália, com a banda rock Måneskin. A edição de 2022 irá realizar-se no PalaOlimpico, em maio.

O anúncio foi feito pela União Europeia de Radiodifusão, com um vídeo em que é possível lembrar as duas ocasiões anteriores em que Itália acolheu o evento, em 1965 (Nápoles) e 1991 (Roma).

Martin Osterdahl, responsável máximo pelo festival, afirmou que o PalaOlimpico "ultrapassa todos os requisitos necessários para acolher um evento global" com a escala da Eurovisão.

"Esta será a primeira edição do Festival Eurovisão da Canção em Itália no espaço de 30 anos, e estamos determinados a fazer com que seja especial, em parceria com a Rai".