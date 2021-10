Britney Spears afirma estar a escrever um livro, sobre "uma rapariga que é assassinada".

"O fantasma dela fica presa no limbo, por causa dos traumas e da dor, e ela não sabe como passar para o mundo que costumava conhecer", explicou a cantora no Instagram.

"Após ficar presa no limbo por três anos, ela é um fantasma que se alimenta do seu reflexo no espelho para a sua própria existência. Não tem ninguém em quem confie, mas há algo que acontece e ela descobre como passar para o mundo onde se encontra a sua família".

Spears não ofereceu mais detalhes acerca deste suposto livro, mas há quem diga que o mesmo se trate de uma metáfora para os traumas pelos quais a cantora passou durante o período em que teve o seu pai como tutor.