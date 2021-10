O encontro para a entrevista aconteceu na Ericeira, local onde Rodrigo Leão se encontrava a passar alguns dias com a família, matando saudades daquela velha vila de pescadores, à qual tem uma ligação umbilical, familiar e artística. Inevitavelmente, a conversa teria de nos levar a outras geogra­fias e à pandemia, tendo em conta a forma como os últimos trabalhos do compositor refletem esse período ou foram atingidos por ele. Primeiro, “O Método”, disco que lançou pouco antes de a pandemia ter cancelado os concertos e interrompido a nossa vida; segundo, “Avis 2020”, EP composto durante o confinamento, que cumpriu com a família no Alentejo; e, por fim, “A Estranha Beleza da Vida”, álbum intuitivo e de veloz cria­ção, que celebra o regresso à cidade, à vida e também ao passado e à liberdade. Palavra cara a Rodrigo Leão que dará título à trilogia que reunirá estes três discos.