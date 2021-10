Num artigo para a revista "Mojo", Dave Grohl revelou qual o seu guitarrista favorito: Jimmy Page, dos Led Zeppelin.

O líder dos Foo Fighters, que também deixou palavras de forte apreço pelo baterista dos Zeppelin, John Bonham ("o maior baterista rock de todos os tempos"), afirmou que Jimmy Page era ainda mais "louco" que Jimi Hendrix.

"O heavy metal não existiria sem os Led Zeppelin. E se existisse, não prestaria", disse. "Os Led Zeppelin eram mais do que uma banda. Eram a combinação perfeita entre os elementos mais intensos: paixão, mistério e sabedoria".

"Foram um escape para muitas coisas: nunca foram bem recebidos pela crítica, na sua altura, porque eram muito experimentais, e muito fora da caixa. Em 1968 e 1969 havia muita coisa louca, mas eles eram mais".

"O Hendrix era um génio em chamas, mas o Jimmy Page era possuído. Os concertos e os álbuns dos Zeppelin eram como exorcismos. Ele levou as coisas a outro patamar, de uma forma tão humana e imperfeita. É como um velho tocador de blues em ácidos", continuou.

"Quando ouço bootlegs deles, os solos dele fazem-me rir ou chorar. Qualquer versão ao vivo da 'Since I Been Loving You' leva-te às lágrimas e enche-te de alegria de uma vez só. Ele não usa a guitarra como um instrumento, é uma espécie de tradutor de emoções", rematou.