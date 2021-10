Os Måneskin lançaram um novo single, 'MAMMAMIA', cantado na sua língua nativa, o italiano.

O tema é uma espécie de homenagem cómica às suas origens, contendo versos como "porque sou tão bom? Porque sou italiano".

Este é o segundo single dos Måneskin desde a sua vitória na edição deste ano do festival da Eurovisão, sucedendo a 'I Wanna Be Your Slave', que lançaram em parceria com Iggy Pop.

Recorde-se que a banda anunciou recentemente uma digressão por 16 países europeus, em fevereiro e março de 2022. 15 dessas datas estão já esgotadas.

Ouça aqui 'MAMMAMIA':