James Blake confessou ter sofrido bastante com os seus problemas de saúde mental, ao longo dos últimos anos.

O músico deu uma entrevista ao radialista Zane Lowe, onde disse sofrer de ansiedade, o que fez dele alguém com quem "não era bom de se falar".

"O abismo que existe entre a pessoa que estás a apresentar ao público e a pessoa que és quando o microfone se desliga torna-se cada vez maior, à medida que vais para casa e tens que lidar com os teus problemas", explicou.

"Tinha um lado musical fixe, com muitas colaborações, produções, etc., mas não tinha nada a dizer e tinha muita ansiedade social. Em palco tentava ser a versão mais fixe de mim possível. E isso leva-te a ser financeiramente recompensado".

"O que eu decidi foi que tinha de parar de fingir, que tinha de parecer perfeito para os miúdos na escola apesar de não o ser", continuou.

James Blake admitiu ainda ter cedido aos "encantos" do álcool e da má alimentação: "Fiz as piores coisas", contou. "Houve muitas situações na minha vida que eu deixei andar, e sobre as quais me sentia ansioso a toda a hora. Bebia muito, comia muito açúcar... Estava a fazer piões com as piores coisas que se pode fazer em relação à saúde mental".

Recorde-se que James Blake lançou esta sexta-feira um novo álbum, "Friends That Break Your Heart".