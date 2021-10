«Deve ter sido na viola do meu pai que eu comecei por meter as mãos», afirma Rui Veloso, quando questionado sobre como tudo começou. Rui fala à BLITZ numa sala cheia de guitarras - contamos mais de 30, só ali! - com o seu iPhone silenciado e uma das suas amadas guitarras a postos, pousada nos joelhos. Ao longo da conversa, vão saindo notas do instrumento eleito para o acompanhar naquele momento, como se as memórias fluíssem melhor com banda-sonora. Para Rui Veloso, amar as guitarras é um sintoma de amar a música. E tê-las por perto é guardar as margens da memória. «Está ali a viola do meu pai. Ainda existe. Foi feita cá em Portugal e por acaso é boa, gosto imenso dela. Tem mais de 60 anos, seguramente, e está ali impecável. Foi com aquela guitarra que eu comecei a querer tirar uns acordes, nem sei bem porquê». É para isso que cá estamos.