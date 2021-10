Os Tears For Fears irão lançar um novo álbum, 17 anos depois.

A dupla pop britânica, uma das mais bem-sucedidas dos anos 80, está de volta aos discos com "The Tipping Point", que tem data de lançamento marcada para o dia 25 de fevereiro de 2022.

"Antes de tudo correr tão bem com este disco, tudo teve de correr mal", explicou Roland Orzabal. "Foram precisos muitos anos, mas há algo que acontece quando nos juntamos".

"Pela primeira vez em muito tempo, tínhamos alguém ao nosso lado que entendia o que estávamos a tentar fazer. Foi a primeira vez em muito tempo que decidimos que tínhamos que o fazer".

O último disco dos Tears For Fears, "Everybody Loves A Happy Ending", data de 2004. O primeiro single de "The Tipping Point", com o mesmo título do álbum, já se encontra disponível para escuta: